След като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел завършиха втори и трети в спринта на „Интерлагос“, Мерцедес си върна второто място в конструкторския шампионат във Формула 1 от отбора на Ферари.
Сребърните стрели са втори с актив от 368 точки и преднина от шест пред Черните кончета, чиито пилоти Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха пети и седми в спринта в Сао Пауло. Екипът на Ред Бул изостана леко в битката за второто място и преди утрешната Гран При на Сао Пауло има пасив от 17 пункта спрямо Мерцедес.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия:
Макларън – 721
Мерцедес – 368
Ферари – 362
Ред Бул – 351
Уилямс – 111
Рейсинг Булс – 72
Астън Мартин – 72
Хаас – 62
Заубер – 60
Алпин – 21
