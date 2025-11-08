Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия

След като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел завършиха втори и трети в спринта на „Интерлагос“, Мерцедес си върна второто място в конструкторския шампионат във Формула 1 от отбора на Ферари.

Сребърните стрели са втори с актив от 368 точки и преднина от шест пред Черните кончета, чиито пилоти Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха пети и седми в спринта в Сао Пауло. Екипът на Ред Бул изостана леко в битката за второто място и преди утрешната Гран При на Сао Пауло има пасив от 17 пункта спрямо Мерцедес.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия:

Макларън – 721 Мерцедес – 368 Ферари – 362 Ред Бул – 351 Уилямс – 111 Рейсинг Булс – 72 Астън Мартин – 72 Хаас – 62 Заубер – 60 Алпин – 21

