Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 17:19
  • 634
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия

След като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел завършиха втори и трети в спринта на „Интерлагос“, Мерцедес си върна второто място в конструкторския шампионат във Формула 1 от отбора на Ферари.

Сребърните стрели са втори с актив от 368 точки и преднина от шест пред Черните кончета, чиито пилоти Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха пети и седми в спринта в Сао Пауло. Екипът на Ред Бул изостана леко в битката за второто място и преди утрешната Гран При на Сао Пауло има пасив от 17 пункта спрямо Мерцедес.

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Бразилия:

  1. Макларън – 721

  2. Мерцедес – 368

  3. Ферари – 362

  4. Ред Бул – 351

  5. Уилямс – 111

  6. Рейсинг Булс – 72

  7. Астън Мартин – 72

  8. Хаас – 62

  9. Заубер – 60

  10. Алпин – 21

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 733
  • 0
Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

Защо Хамилтън се размина с наказанието вчера?

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 790
  • 0
Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 600
  • 2
Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

Раул Фернандес приключи с Гран При на Португалия

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 263
  • 0
Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

Марко Бедзеки грабна полпозишъна в Португалия, провал за Маркес

  • 8 ное 2025 | 13:37
  • 1604
  • 0
Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

  • 8 ное 2025 | 13:09
  • 4677
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 182237
  • 617
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 4894
  • 0
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 16544
  • 21
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 9401
  • 11
Локомотив (Пд) 0:0 Берое

Локомотив (Пд) 0:0 Берое

  • 8 ное 2025 | 18:04
  • 4040
  • 3
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 34081
  • 29