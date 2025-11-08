Популярни
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия

  • 8 ное 2025 | 17:19
Ландо Норис увеличи максимално своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 след победата си в спринта, в който неговият съотборник Оскар Пиастри не завърши след собствена грешка.

Така преди дългото състезание за Гран При на Сао Пауло Норис е лидер с актив от 365 точки и аванс от девет пред Пиастр, който остава втори. Трети на 39 пункта зад лидера е Макс Верстапен, който завърши четвърти на „Интерлагос“ днес.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия:

  1. Ландо Норис – 365 точки

  2. Оскар Пиастри – 356

  3. Макс Верстапен – 326

  4. Джордж Ръсел – 264

  5. Шарл Леклер – 214

  6. Люис Хамилтън – 148

  7. Андреа Кими Антонели – 104

  8. Алекс Албон – 73

  9. Нико Хюлкенберг – 41

  10. Фернандо Алонсо – 40

  11. Исак Хаджар – 39

  12. Карлос Сайнц – 38

  13. Оливър Беарман – 32

  14. Ланс Строл – 32

  15. Лиам Лоусън – 30

  16. Естебан Окон – 30

  17. Юки Цунода – 28

  18. Пиер Гасли – 21

  19. Габриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

