Ландо Норис увеличи максимално своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 след победата си в спринта, в който неговият съотборник Оскар Пиастри не завърши след собствена грешка.
Така преди дългото състезание за Гран При на Сао Пауло Норис е лидер с актив от 365 точки и аванс от девет пред Пиастр, който остава втори. Трети на 39 пункта зад лидера е Макс Верстапен, който завърши четвърти на „Интерлагос“ днес.
Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия:
Ландо Норис – 365 точки
Оскар Пиастри – 356
Макс Верстапен – 326
Джордж Ръсел – 264
Шарл Леклер – 214
Люис Хамилтън – 148
Андреа Кими Антонели – 104
Алекс Албон – 73
Нико Хюлкенберг – 41
Фернандо Алонсо – 40
Исак Хаджар – 39
Карлос Сайнц – 38
Оливър Беарман – 32
Ланс Строл – 32
Лиам Лоусън – 30
Естебан Окон – 30
Юки Цунода – 28
Пиер Гасли – 21
Габриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Sportal.bg