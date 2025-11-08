Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия

Ландо Норис увеличи максимално своя аванс на върха на генералното класиране във Формула 1 след победата си в спринта, в който неговият съотборник Оскар Пиастри не завърши след собствена грешка.

Lights to flag victory for Lando in today’s Sprint with an unfortunate DNF for Oscar. Full focus now on Quali 👀#McLaren | #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/af6qIUPybE — McLaren (@McLarenF1) November 8, 2025

Така преди дългото състезание за Гран При на Сао Пауло Норис е лидер с актив от 365 точки и аванс от девет пред Пиастр, който остава втори. Трети на 39 пункта зад лидера е Макс Верстапен, който завърши четвърти на „Интерлагос“ днес.

Норис триумфира, а Пиастри отпадна от спринта в сложните условия на "Интерлагос"

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Бразилия:

Ландо Норис – 365 точки Оскар Пиастри – 356 Макс Верстапен – 326 Джордж Ръсел – 264 Шарл Леклер – 214 Люис Хамилтън – 148 Андреа Кими Антонели – 104 Алекс Албон – 73 Нико Хюлкенберг – 41 Фернандо Алонсо – 40 Исак Хаджар – 39 Карлос Сайнц – 38 Оливър Беарман – 32 Ланс Строл – 32 Лиам Лоусън – 30 Естебан Окон – 30 Юки Цунода – 28 Пиер Гасли – 21 Габриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg