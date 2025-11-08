Елверсберг и Лукас Петков загубиха от Шалке в директен спор за върха във Втора Бундеслига

Българското крило Лукас Петков стартира като титуляр за Елверсберг при загубата с 0:1 в гостуването на Шалке 04 в двубой от 12-ия кръг на Втора Бундеслига. За неговия тим това беше четвърти пореден мач във всички турнири без победа.

Петков остана на терена до 76-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ото Щанге. Единственото попадение в срещата пък дойде още в четвъртата минута, когато Хасан Куручай се разписа след асистенция на Муса Сила. След като спечели срещу прекия си конкурент, Шалке събра 27 точки и се изкачи на първото място в класирането, където Елверсберг остана на третата позиция с актив от 23 пункта.

Междувременно, другият български представител във Втора Бундеслига - Фабиан Нюрнбергер, остана извън състава на Дармщат при победата на отбора с 3:2 като гост на Хановер 96.

