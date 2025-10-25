Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Лукас Петков и Елверсберг сдадоха първото място след поражение в Билефелд

Лукас Петков и Елверсберг сдадоха първото място след поражение в Билефелд

  • 25 окт 2025 | 16:12
  • 271
  • 0
Лукас Петков и Елверсберг сдадоха първото място след поражение в Билефелд

Тимът на Лукас Петков Елверсберг загуби с 0:2 гостуването си на Арминия (Билефелд) в мач от 10-ия кръг на Втора Бундеслига. “Елфите” се намираха в отлична форма преди тази среща и дори бяха лидери в класирането, но първото им поражение в последните пет мача ги прати на едва на трета позиция - след Шалке 04 и Падерборн. Арминия пък спря кошмарната си серия от четири поредни загуби и се изкачи на временната 8-а позиция.

Самият Лукас Петков иначе отново бе титуляр и остана на терена 72 минути, преди да бъде заменен.

Ключово за загубата на тима на национала ни се оказа първото полувреме, когато паднаха и двете попадения. В 17-ата минута нападателят на Арминия Йоел Гродовски получи отлично подаване при добра атака и простреля стража на Елверсберг Николас Кристоф - 1:0 за домакините. Десетина минути по-късно тимът от Билефелд удвои аванса си, след като Бенжамен Боакие центрира  отдясно, а бранителят на “елфите” Флориан Льо Жонкур в опита си да избие топката я заби в собствената мрежа - 2:0.

През втората част Елверсберг опита да натисне и да вкара почетен гол, но домакините се бранеха много организирано и не допуснаха попадение. Напротив, в последните секунди на срещата тимът на Петков можеше да инкасира още по-тежко попадение, но голът на резервата на Арминия Юлиан Каня бе отменен заради засада.

Снимки: Imago

