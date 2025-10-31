Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Елверсберг и Хановер 96 направиха зрелищно 2:2 в двубой от 11-тия кръг на Втора Бундеслига. Лукас Петков беше най-опасният футболист на домакините и именно той откри резултата в 22-рата минута. В края на срещата българският национал пропусна дузпа, но при добавката Бамбасе Конте не сбърка.

Това не се оказа достатъчно "елфите" да грабнат победата, защото румънецът Вирджил Гица се разписа в 85-ата минута и донесе равенството на гостите от Долна Саксония. Те са четвърти в класирането с 21 точки, а Елверсберг има 23 и дели втората позиция с Падерборн. Лидер с 24 точки и мач по-малко е Шалке 04.

Днешното попадение беше първо за Лукас Петков през кампанията. Той има и две асистенции. Елверсберг пък е в серия от три мача без победа във всички турнири, след като преди няколко дни отпадна от Херта (Берлин) в Купата на Германия, а преди това допусна шампионатно поражение от Арминия (Билефелд) с 0:2.

В другия петъчен двубой от Втора Бундеслига Пройсен (Мюнстер) надви Холщайн (Кил) с 2:1.

