  Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Славия и Монтана излизат един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Мачът в “Овча Купел” стартира в 12:30 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Двата тима се намират в долната половина на таблицата, а разликата помежду им е само две точки. “Белите” са с актив от 15 пункта и към момента заемат 11-ото място. След неубедителния си старт на сезона Славия успя да вдигне постепенно нивото и сега е в серия от шест поредни мача без загуба. Миналия кръг столичани победиха Септември с 1:0 като гост.

Монтана от своя страна има 13 събрани точки от старта на сезона. Към момента отборът е на предпоследното 15-то място и води само с три пред последния Добруджа. Монтана не се намира в най-добрата си форма и е в серия от шест поредни мача без победа. Миналия кръг северозападният отбор отстъпи с 1:3 на ЦСКА, а преди това направи хикс с Арда.

Монтана се раздели с нападател
Монтана се раздели с нападател

Освен това Монтана ще бъде без някои от ключовете си играчи днес. Емануел Екеле, Ибрахим Мухаммад и Важебах Сакор са контузени, а Соломон Джеймс е наказан.

Последният сблъсък между Славия и Монтана се игра през октомври миналата година, когато “белите” отстраниха своя опонент от Купата на България. Последният мач за първенството между двата тима пък е от 2021 и тогава отново столичани спечелиха.

