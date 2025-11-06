Монтана се раздели с нападател

Нападателят на Монтана Виктор Добрев разтрогна договора си с клуба. 20-годишният футболист е разкрил пред ръководството, че иска да си намери отбор, в който да играе редовно.

"Разделя ме се с Добрев по взаимно съгласие. Благодарим му за показания професионализъм и му пожелаваме успешна кариера", заявиха от северозападния клуб.

Виктор Добрев е юноша на Левски, той бе привлечен на стадион "Огоста" през лятото на 2024 г. През миналия сезон с екипа на Монтана има 33 мача, в които вкара 6 гола. През настоящата кампания записа едва 6 срещи.