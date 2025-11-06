Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана се раздели с нападател

Монтана се раздели с нападател

  • 6 ное 2025 | 11:57
  • 640
  • 0
Монтана се раздели с нападател

Нападателят на Монтана Виктор Добрев разтрогна договора си с клуба. 20-годишният футболист е разкрил пред ръководството, че иска да си намери отбор, в който да играе редовно.

"Разделя ме се с Добрев по взаимно съгласие. Благодарим му за показания професионализъм и му пожелаваме успешна кариера", заявиха от северозападния клуб.

Виктор Добрев е юноша на Левски, той бе привлечен на стадион "Огоста" през лятото на 2024 г. През миналия сезон с екипа на Монтана има 33 мача, в които вкара 6 гола. През настоящата кампания записа едва 6 срещи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

  • 6 ное 2025 | 09:25
  • 1081
  • 0
Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

  • 6 ное 2025 | 09:20
  • 501
  • 0
„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 479
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 6029
  • 6
Лудогорец срещу цифри на унгарски

Лудогорец срещу цифри на унгарски

  • 6 ное 2025 | 08:50
  • 2247
  • 1
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 8834
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 8834
  • 50
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 6029
  • 6
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 12136
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 7721
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 4491
  • 4
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 4582
  • 0