  "Моята история" с Благой Георгиев

"Моята история" с Благой Георгиев

  • 6 ное 2025 | 09:00
Шампионът на Сърбия с Цървена звезда Благой Георгиев е поредният, четвърти гост в "Моята история" – съвместната продукция на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts. 

"Никой не ме е посрещал така", призна с огромна усмивка на лице възхитеният Благо и се върна назад в годините, за да си припомни чрез своите фланелки някои от най-емблематичните мигове в кариерата си.

Любимецът на феновете в "Овча купел" си припомни първите мачове с белия екип, дебюта в националния отбор и условието на тогавашния селекционер Христо Стоичков, за да стане част от "трикольорите".

Заедно с Благо изминахме пътя от стадион "Цар Самуил" в Петрич до две от най-емблематичните места в света на футбола – "Камп Ноу" в Барселона и "Сантяго Бернабеу" в Мадрид. След срещата му с двете величествени селекции се завърнахме за кратко на Балканите, само за да си припомним златния му дубъл в Сърбия с Цървена звезда. Последва ново пътуване на Запад – този път към германския Дуисбург, с чиято фланелка Георгиев реализира фамозен гол във вратата на Мануел Нойер.

От Бундеслигата пък се отправихме директно към Русия, която се превърна във втора родина за Благо. Какво е да смениш две от най-силните първенства в света с руското? Как се оцелява при минусовите температури и военната обстановка в Чечня и какво е да работиш с човек като Рамзан Кадиров – Георгиев разказва в четвърти епизод на "Моята история".

