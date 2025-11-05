Популярни
Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

  • 5 ное 2025 | 14:29
  • 9057
  • 4

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде кратък коментар пред Sportal.bg относно жребия за Sesame Купa на България. През декември "белите" ще се изправят срещу ЦСКА 1948 на осминафинал от състезанието.

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

"Жребий като жребий. Каквото ни се е паднало, това ще е. Няма мърдане. Паднахме се срещу може би най-добрия отбор в България. Славия винаги играе за победа. Излизаме и каквото сабя покаже", каза шефът на най-стария столичен клуб.

