Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Проблеми пред Анатоли Нанков

Проблеми пред Анатоли Нанков

  • 8 ное 2025 | 13:28
  • 492
  • 0
Проблеми пред Анатоли Нанков

След днешната тренировка старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков обяви групата за предстоящото гостуване на Славия в неделя. От нея отпаднаха двама от нигерийците Еммануел Екеле и Ибрахим Мухаммад. Двубоят на стадиона в столичния квартал „Овча купел“ пропускат още левият краен защитник Соломон Джеймс, който е наказан и друг титуляр Важебах Сакор, който е контузен.

„Двамата са основни футболисти, но ще трябва да са справяме без тях. Програмата ни е много тежка, затова всяка точка е важна“, заяви Нанков. Той ще може да разчита отново на централния защитник Мартин Михайлов, който пропусна последните три срещи на отбора заради травма.

групата на Монтана за мача със Славия:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Кристофър Ачеампонг, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински.

старши треньор: Анатоли Нанков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 5509
  • 5
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 23964
  • 128
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 6043
  • 5
Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Интригуващ сблъсък в "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 3879
  • 8
Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 2050
  • 0
Божинов към левскарите: Сега е моментът!

Божинов към левскарите: Сега е моментът!

  • 7 ное 2025 | 23:45
  • 4362
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и ЦСКА

11-те на Левски и ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 17991
  • 60
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4135
  • 0
Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4162
  • 1
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9561
  • 2
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10786
  • 13
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12349
  • 15