Проблеми пред Анатоли Нанков

След днешната тренировка старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков обяви групата за предстоящото гостуване на Славия в неделя. От нея отпаднаха двама от нигерийците Еммануел Екеле и Ибрахим Мухаммад. Двубоят на стадиона в столичния квартал „Овча купел“ пропускат още левият краен защитник Соломон Джеймс, който е наказан и друг титуляр Важебах Сакор, който е контузен.

„Двамата са основни футболисти, но ще трябва да са справяме без тях. Програмата ни е много тежка, затова всяка точка е важна“, заяви Нанков. Той ще може да разчита отново на централния защитник Мартин Михайлов, който пропусна последните три срещи на отбора заради травма.

групата на Монтана за мача със Славия :

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Кристофър Ачеампонг, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински.

старши треньор: Анатоли Нанков.