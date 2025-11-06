Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Илиян Стефанов: Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните

Илиян Стефанов: Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните

  • 6 ное 2025 | 11:48
  • 894
  • 1

Добрите дни за Славия тепърва предстоят, заяви халфът на "белите" Илиян Стефанов, който бе избран от останалите футболисти и треньори от българското първенство за най-добър играч на изминалия 14-и кръг. Той вкара единственото попадение за успех с 1:0 срещу Септември през изминалата събота.

"Благодаря за наградата, на треньорите и на всички футболисти в първенството. Тази награда трябва да се дава на заслужилите и футболът ни да става все по-добър. Много важни три точки предвид обстоятелствата, че започнахме по-трудно. Самата програма беше по-трудна и отборът ни е млад, но се справяме и ни чакат още по-хубави моменти", заяви Стефанов.

Славия е в серия от седем мача без поражение във всички турнири, включително шест в първенството. "Белите" са десети в класирането с 15 точки.

"Във футбола най-важни са головете. Аз съм халф и трябва да помагам във всички фази на играта, така че това попадение е важно за мен. Щастлив съм, радостен съм, че помагам на отбора. Дори и да не вкарам аз, най-важен е колективният успех", продължи халфът на Славия.

"Доколкото съм запознат, до пето място точковият актив на отборите е близък. Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните. Славия е сериозен отбор, който съществува от адски много време и е икона за нашата столица. Потенциалът е голям, отборът е млад и футболистите се развиват. Задружни сме и най-хубавото предстои от този момент нататък

Добрата серия на "белите" се случва след треньорската смяна, при която Ратко Достанич замени Златомир Загорчич начело на отбора.

"Смяната на един треньор винаги носи енергия. Всеки има различни изисквания към тренировките, дисциплина и всякакви правила. Ефектът е позитивен. Аз лично вече се чувствам по-добре. Нямах подготовка с отбора и бе трудно, но съумях да се концентрирам изцяло. Чувствам, че мога да се представям и по-добре, доближавам се до най-добрата ми форма", каза още той.

В сряда Славия научи и съперника си в турнира за Купата на България. "Белите" ще се изправят срещу ЦСКА 1948 в средата на декември и Стефанов счита, че неговият отбор е способен да отстрани "червените".

"Има доста време до този мач. Концентрирани сме към първенството в момента. ЦСКА 1948 е добър отбор и може да стане страхотен двубой. Има време да мислим за тях, но в един мач е възможно да ги отстраним", завърши той.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

  • 6 ное 2025 | 09:25
  • 1081
  • 0
Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

  • 6 ное 2025 | 09:20
  • 501
  • 0
„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 479
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 6019
  • 6
Лудогорец срещу цифри на унгарски

Лудогорец срещу цифри на унгарски

  • 6 ное 2025 | 08:50
  • 2247
  • 1
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 8822
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 8822
  • 50
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 6019
  • 6
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 12121
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 7716
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 4483
  • 4
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 4569
  • 0