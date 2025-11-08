Популярни
ОФК Хасково с трета поредна победа

  • 8 ное 2025 | 15:24
  • 469
  • 0
ОФК Хасково продължи добрата си серия с 2:1 над СФК Раковски в едноименния град. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Керимджан Игнатов даде преднина на гостите с глава след центриране на Ерен Юсеин в 20-ата минута. Още възможности за попадения създадоха хасковските футболисти. Веднъж обаче гредата помогна на вратаря им през първото полувреме. Четвърт час след почивката Владислав Узунов удвои. Имаше и други критични моменти пред вратата на домакините. Лидерът им Петър Атанасов наказа грешка на противниковата защита в 94-ата минута за окончателното 1:2.

