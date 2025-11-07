Популярни
Живко Желев: В Раковски винаги е трудно

  • 7 ное 2025 | 07:40
  • 367
  • 0

ОФК Хасково гостува утре на СФК Раковски в едноименния град. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Последните добри резултати ни позволяват да продължим да работим в по-спокойна обстановка. Няма обаче място за отпускане. Напротив, настройваме се за изключително сериозно изпитание. В Раковски винаги е трудно за гостуващите отбори. Отборът им притежава класа в лицето на Петър Атанасов и Валери Домовчийски. Това ни амбицира. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Искаме трите точки и ще направим възможното да ги спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.

