Живко Желев: В Раковски винаги е трудно

ОФК Хасково гостува утре на СФК Раковски в едноименния град. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Последните добри резултати ни позволяват да продължим да работим в по-спокойна обстановка. Няма обаче място за отпускане. Напротив, настройваме се за изключително сериозно изпитание. В Раковски винаги е трудно за гостуващите отбори. Отборът им притежава класа в лицето на Петър Атанасов и Валери Домовчийски. Това ни амбицира. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Искаме трите точки и ще направим възможното да ги спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.