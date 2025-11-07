Популярни
Домовчийски: В подем са, но трябва да ги спрем за нашето добро

  7 ное 2025 | 07:38
Утре, СФК Раковски от едноименния град приема ОФК Хасково. Срещата е от 16-я кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу противник, който e в подем след последните си добри резултати. Трябва да го спрем, за да измъкнем от трудното ни положение. Настройваме се за тежка битка. За да се надаваме на положителен резултат от нея, трябва да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Длъжни см да зарадваме хората, които ни подкрепят от трибуните“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.

