ОФК Хасково бие Секирово

ОФК Хасково спечели у дома с 2:0 срещу Секирово (Раковски). Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините изковаха успеха още до средата на първото първото полувреме. В него те бяха по-добри. Юлий Шекеров проби отляво, опита центриране, но топката прехвърли вратаря и се укроти в мрежата му в 13-ата минута. След още толкова време, Владислав Узунов стреля от фаул, вратаря на гостите изби топката и Калоян Делчев реализира второто попадение. Още една възможност за гол имаха домакините. След почивката, играчите на Секирово повече владееха топката. До положение за попадение не стигнаха. Пред тяхната врата имаше един критичен момент.