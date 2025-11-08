Легендата Канкунен утешава разплакания Кацута

Легендарният Юха Канкунен, който ръководи тима на Тойота и този уикенд в рали „Япония“, побърза да утеши Такамото Кацута, който се разплака, след като спря при механиците си.

Така се бори за победата до десетата отсечка на рали „Япония“ – първото минаване на „Планината Касаги“, където се удари малко след старта и остана без серво на волана, което го извади от челото на класирането и след отсечката той се опита да продължи, но нямаше късмет.

Така и навигаторът му Аарън Джонстън успяха да закърпят сервото в прехода след етапа, но закъсняха с 34 минути за старта на следващата отсечка. Това им донесе наказание от над 5 минути.

Канкунен обаче не се съгласи с това наказание, Тойота протестира санкцията на Така с обяснението, че другите такива наказания паднаха заради трафик, но стюардите отхвърлиха протеста.

Кацута стигна до сервизната зона и там вече не успя да сдържи сълзите си от разочарованието, което изживя.

„Разочарован е, вие как мислите – заяви Канкунен. – Това е домашното му рали и той се справяше много добре. Видях, че плаче още докато беше зад волана, прегърнах го в момента, в който слезе от колата. Казах му: „Не се тревожи, утре е нов ден и битката продължава.“

Канкунен коментира и невероятната битка за победата между другите му двама пилоти Себастиен Ожие и Елфин Еванс, които в края на днешния ден завършиха с разлика от 6,5 секунди.

„Вече само се смея – обясни Канкунен. – Да кажем, че съм малко нервен. Иначе денят беше спокоен за нас, гледаме двама от най-добрите рали пилоти в света да се борят един срещу друг със сходни автомобили. Така че, денят беше добър за нас.“

