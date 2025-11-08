Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

  • 8 ное 2025 | 14:01
  • 230
  • 0

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) завърши съботния ден от рали „Япония“ с 6,5 секунди аванс пред съотборника си Елфин Еванс. Двамата се борят за световната титла като Еванс започна предпоследния кръг от сезона в WRC с 13 точки аванс пред Ожие и Кале Рованпера, който обаче вчера катастрофира и изостана.

Днес Еванс сви аванса на Ожие до 1,4 секунди, но след това до края на деня Себ отново увеличи аванса си на 6,5 секунди.

„Не знам дали мога да кажа, че разликата е голяма, 6 секунди не са голяма разлика – обясни след последната съботна отсечка Ожие. – Но със сигурност е по-добре в сравнение с обедните отсечки. Така че трябва да съм доволен от представянето ни в следобедните етапи.

Ожие цял ден удържа атаките на Еванс в Япония
Ожие цял ден удържа атаките на Еванс в Япония

„Денят можеше да е по-добър за нас, можехме да атакуваме повече – допълни французинът. – Но това е реалността. Утре сутрин ще е много важно как ще потеглим, супер неделята е много важна и трябва да атакуваш през цялото време, залогът е много висок.“

Очаква се, че за неделните отсечки времето може да се промени и да завали, но Ожие заяви, че тази перспектива не го притеснява.

Грязин завърши втори деня в WRC2
Грязин завърши втори деня в WRC2

„Ще трябва да се справим и с това, не е най-забавното за тези отсечки и с тези гуми, но това ще е за всички. Да се надяваме, че времето няма да е твърде лошо. Надявам се, че никой няма да има проблеми, тъй като тези гуми се представят зле. Но утре представянето ни ще е решаващо, а сега нямам търпение да се наспя, защото и днес беше дълъг ден“, допълни Себ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

  • 7 ное 2025 | 21:57
  • 1478
  • 0
Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

  • 7 ное 2025 | 21:48
  • 1351
  • 0
Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

  • 7 ное 2025 | 21:35
  • 2207
  • 1
Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

  • 7 ное 2025 | 21:32
  • 996
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 13423
  • 0
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

  • 7 ное 2025 | 19:51
  • 11075
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и ЦСКА

11-те на Левски и ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 18226
  • 60
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4427
  • 0
Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4249
  • 1
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9619
  • 2
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10852
  • 13
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12393
  • 15