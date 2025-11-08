Ожие: Не мога да кажа, че 6 секунди са голяма разлика

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) завърши съботния ден от рали „Япония“ с 6,5 секунди аванс пред съотборника си Елфин Еванс. Двамата се борят за световната титла като Еванс започна предпоследния кръг от сезона в WRC с 13 точки аванс пред Ожие и Кале Рованпера, който обаче вчера катастрофира и изостана.

Днес Еванс сви аванса на Ожие до 1,4 секунди, но след това до края на деня Себ отново увеличи аванса си на 6,5 секунди.

„Не знам дали мога да кажа, че разликата е голяма, 6 секунди не са голяма разлика – обясни след последната съботна отсечка Ожие. – Но със сигурност е по-добре в сравнение с обедните отсечки. Така че трябва да съм доволен от представянето ни в следобедните етапи.

„Денят можеше да е по-добър за нас, можехме да атакуваме повече – допълни французинът. – Но това е реалността. Утре сутрин ще е много важно как ще потеглим, супер неделята е много важна и трябва да атакуваш през цялото време, залогът е много висок.“

Очаква се, че за неделните отсечки времето може да се промени и да завали, но Ожие заяви, че тази перспектива не го притеснява.

„Ще трябва да се справим и с това, не е най-забавното за тези отсечки и с тези гуми, но това ще е за всички. Да се надяваме, че времето няма да е твърде лошо. Надявам се, че никой няма да има проблеми, тъй като тези гуми се представят зле. Но утре представянето ни ще е решаващо, а сега нямам търпение да се наспя, защото и днес беше дълъг ден“, допълни Себ.

