Ожие цял ден удържа атаките на Еванс в Япония

  • 8 ное 2025 | 11:13
  • 858
  • 0
Ожие цял ден удържа атаките на Еванс в Япония

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) успя да отбие всички атаки на съотборника си Елфин Еванс в битката за първото място в рали „Япония“, предпоследен кръг от сезона в WRC.

В първите две сутрешни отсечки Еванс първо си върна второто място, като изпревари Такамото Кацута (Тойота), а след това в първото минаване на „Планината Касаги“ (21,74 км) Елфин сви аванса на Ожие от 7,4 на 2 секунди.

При второто минаване на този етап, който пилотите определят като най-техничния и труден за цялото рали, Еванс изпревари с още 0,6 секунди Ожие и разликата им стана 1,4 секунди.

След това обаче Ожие започна да си връща преднината – той спечели второто минаване на „Ена“ (21,25 км), макар и само с 0,3 секунди пред Еванс и увеличи аванса си на 1,7 секунди. После взе и второто минаване на „Обара“ (16,44 км), където Еванс изостана на 3,2 секунди и разликата стана 4,9 секунди.

И в последния етап за днес – „Тойота Сити“ (3,05 км) Ожие отново беше най-бърз, трета поредна етапна победа, като прибави още 1,6 секунди към аванса си. Така, в края на съботните етапи Ожие води с 6,5 секунди пред Еванс.

Другият претендент за победата – Кацута, отпадна след 11-я етап, където се удари в пластмасовите ограждения на изкуствените обратни завои в началото на отсечката. Японецът закачи със задна дясна гума бордюрът на влизането в първия шикан от комплекса и след това челно разбута огражденията. Основният проблем се оказа, че при удара е пострадало сервото на волана и Така едва докара колата до финала, като спира в отсечката, за да пропусне Ожие, който идваше зад него.

Отпадането на Кацута изкачи на третото място Адриен Фурмо (Хюндай), който завърши деня на 23,6 секунди от Ожие, но не успя следобед да повтори формата си от сутринта, когато спечели първите две отсечки за деня.

Топ 5 допълниха Сами Паяри (Тойота), който е вече на 45,4 секунди от лидера и Ойт Танак (Хюндай), който изостава на над 2 минути и половина от Ожие.

Утре е последният ден на рали „Япония“ с две дълги отсечки, които се карат по два пъти: „Нуката“ (20,23 км) и „Езерото Микавако“ (13,98 км) плюс два суперспециални етапа – двете минавания на „Оказаки“ (1,98 км).

Снимки: Gettyimages

