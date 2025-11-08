Популярни
  Грязин завърши втори деня в WRC2

Грязин завърши втори деня в WRC2

  • 8 ное 2025 | 11:54
  • 350
  • 0
Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши на второ място в WRC2 съботния ден на рали „Япония“. Състезанието е предпоследен кръг от сезона в WRC и Грязин се бори за второто място в крайното класиране.

Шампионът на Испания за миналата година Алехандро Качон (Тойота) запази първото място и днес, като в края на деня авансът му пред Грязин е 26,9 секунди.

Трети е другият претендент за второто място в крайното класиране Ян Соланс (Тойота), който е на 5,2 секунди зад Грязин. Соланс е на 32,1 секунди от Качон, а всички останали в челото на WRC2 са на голяма разлика.

Грязин получи наказание от 20 секунди защото закъсня за часовата контрола преди старта на 10-ата отсечка, но по-късно санкцията беше заличена, тъй като се оказа, че Николай е станал жертва на недомислие в правилата и точно указан маршрут в пътната книга, при който рискът от закъснение на един светофар е много голям.

Снимка: Skoda Motorsport

