Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Макларън не могат да пренебрегнат Верстапен

В Макларън не могат да пренебрегнат Верстапен

  • 8 ное 2025 | 12:06
  • 350
  • 0

Ландо Норис демонстрира по убедителен начин в квалификацията за спринта в Сао Пауло, че е запазил добрата си форма от Мексико и спечели първото място. Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри остана трети, а световният шампион Макс Верстапен завърши 6-и във вчерашната квалификация.

Но тим шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че световните шампиони при конструкторите не могат да си позволят да изключват от битката за челото Макс.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

„Пилотите бяха много близо в свободната тренировка, екстремно близо в квалификацията, но това е така през целия сезон между Ландо и Оскар“, коментира Стела.

Италианецът обаче уточни и че съперниците на Макларън не са много по-назад на „Интерлагос“.

„Верстапен си е Верстапен – многозначително заяви Стела. – Той ще е в битката в спринта, няма спор. С оглед на промяната във времето, то ще са налице всички условия, за да гледаме забавен и вълнуващ състезателен уикенд.“

Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление
Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

  • 7 ное 2025 | 21:57
  • 1385
  • 0
Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

  • 7 ное 2025 | 21:48
  • 1289
  • 0
Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

  • 7 ное 2025 | 21:35
  • 2081
  • 0
Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

  • 7 ное 2025 | 21:32
  • 962
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 13140
  • 0
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

  • 7 ное 2025 | 19:51
  • 10741
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Голям удар по Левски часове преди дербито!

Голям удар по Левски часове преди дербито!

  • 8 ное 2025 | 11:05
  • 32537
  • 33
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18484
  • 117
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 952
  • 1
Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

  • 8 ное 2025 | 12:45
  • 3621
  • 4
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 6976
  • 13
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3871
  • 3