В Макларън не могат да пренебрегнат Верстапен

Ландо Норис демонстрира по убедителен начин в квалификацията за спринта в Сао Пауло, че е запазил добрата си форма от Мексико и спечели първото място. Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри остана трети, а световният шампион Макс Верстапен завърши 6-и във вчерашната квалификация.

Но тим шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че световните шампиони при конструкторите не могат да си позволят да изключват от битката за челото Макс.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

„Пилотите бяха много близо в свободната тренировка, екстремно близо в квалификацията, но това е така през целия сезон между Ландо и Оскар“, коментира Стела.

Италианецът обаче уточни и че съперниците на Макларън не са много по-назад на „Интерлагос“.

„Верстапен си е Верстапен – многозначително заяви Стела. – Той ще е в битката в спринта, няма спор. С оглед на промяната във времето, то ще са налице всички условия, за да гледаме забавен и вълнуващ състезателен уикенд.“

Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages