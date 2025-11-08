Адриан Кова получи първа повиквателна за националния отбор на Венецуела

Десният защитник на Локомотив (Пловдив) Адриан Кова получи първа повиквателна за представителния национален отбор на Венецуела по футбол, съобщиха "черно-белите".



24-годишният Кова е селектиран в състава на родината си за контролите срещу Австралия на 15 ноември и срещу Канада три дни по-късно. Той прави силен есенен полусезон за "железничарите" с 2 гола и 1 асистенция в 13 официални мача.