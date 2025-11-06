Феновете на Локо: Нашето голямо семейство беше отново живо и обединено

Макар и с известно закъснение, фен клубът на Локомотив Пловдив благодари на привържениците, които взеха участие в шествието от центъра на града до "Лаута" преди градското дерби на 1 ноември.

"Ден на народните будители и черно-бял Пловдив!



В събота хиляди черно-бели сърца забиха в едно. Улиците на града оживяха с песни, а във въздуха се вееха шалове и знамена. Нашето голямо семейство беше отново живо и обединено в името на своята голяма любов.



Изказваме нашата признателност към всички, които присъстваха и споделиха този празник. Поклон и пред футболистите, затова че бранят свещената емблема с достойнство и чест. Благодарим на всички вас, че не предавате нашите ценности, дори цената на това да е победата!".