Задържаха фена, ударил Наумов с бутилка

Задържаха мъжa, който хвърли бутилка с вода и удари по главата вратаря на Ботев Пловдив по време на дербитo на 1 ноември, пише TrafficNews. Извършителят е запален фен на смърфовете и се казва Владислав Ковачев по прякор Русия.

Ковачев ще бъде наказан по Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, който урежда „спортно хулиганство“ като административно нарушение. По преценка на полицията Владислав може да лежи до 15 дни в ареста или да положи 140 часа обществено полезен труд. По всякаква вероятност извършителят ще получи забрана да посещава футболни срещи в България и чужбина в срок до 3 години.