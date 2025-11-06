Митко Илиев се завръща за Локо (Пд)

Футболистът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев се очаква да се завърне в игра при домакинството срещу Берое. Двубоят на "Лаута" е в събота от 18:00 часа. Заради инцидента по време на дербито срещу Ботев срещата ще се играе без публика, като "черно-белите" получиха наказание от 3 срещи, в които няма да могат да разчитат на подкрепата на своите привърженици.

Илиев бе в групата за сблъсъка с "канарчетата", но така и не се появи, след като срещата се игра само 41 минути. До събота ще стане ясно дали Илиев ще може да започне като титуляр, или ще влезе като смяна, което е по-вероятният вариант.

Той получи контузия по време на мача с Лудогорец (1:1) на "Лаута" на 14 септември, като бе заменен в 73-ата минута. От тогава лидерът на "черно-белите" не е играл. Той бе близо до завръщане преди две седмици, но прибърза със заниманията и възстановяването му започна почти отначало. От вчера Илиев тренира на пълни обороти със своите съотборници. Треньорът Душан Косич ще прецени какво е функционалното и физическото състояние на капитана и ще реши в часовете преди двубоя. Наказан за домакинството срещу заралии е румънецът Каталин Иту.