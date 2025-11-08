Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 697
  • 1
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив Пловдив посреща Берое в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Локомотив" в Пловдив започва в 18:00ч. Двубоят ще бъде ръководен от Георги Гинчев и се очертава като важен за амбициите на двата отбора в първенството. Пловдивчани ще търсят победа, за да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите от Стара Загора се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона.

Локомотив Пловдив заема четвъртата позиция в класирането с 24 точки. От своя страна, Берое се намира на 12-о място с едва 14 точки от 13 срещи. Старозагорци са в опасна близост до зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си. Разликата от 10 точки между двата отбора показва ясно различните цели, които преследват в настоящия сезон.

Локомотив Пловдив влиза в мача след служебна загуба с 0:4 в градското дерби с Ботев Пловдив. Седмицата беше доста напрегната за пловдивчани след неприятния инцидент, при който вратарят на Ботев Даниел Наумов беше ударен с бутилка минерална вода в главата от фен на Локо.

Позитивното за Локо е, че капитанът на тима Димитър Илиев ще се завърне в игра. Той дълго време лекуваше травма и беше на линия за дербито с Ботев, но остана на пейката а впоследствие не успя да вземе и участие заради прекратения мач.

