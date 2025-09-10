Популярни
Инфантино и Чеферин бяха капитани на легендите на ФИФА и УЕФА в демонстративен мач

  • 10 сеп 2025 | 11:28
  • 385
  • 0
Вчера стадион "Сан Сиро" стана сцена на любопитен двубой. На терена се изправиха велики футболисти от миналото: отборите на легендите на ФИФА, с капитан президента на организацията Джани Инфантино, и легендите на УЕФА, водени също от своя президент - Александър Чеферин.

Според снимките, публикувани онлайн, в мача са взели участие бивши футболисти като Франческо Тоти, Кристиан Виери, Хавиер Санети, Марко Матераци и Естебан Камбиасо.

Събитието бе отчетено и от самия Инфантино, който написа в личния си профил в Instagram: "Стадион „Сан Сиро“. Легендите на ФИФА. Много приятели. Подходяща атмосфера. Забавлявахме се. Благодарим на Легендите и на президента на УЕФА Александър Чеферин за тази приятелска среща. ⚽️❤️В реванша, ще обърнем резултата 0-1! 🤗"

