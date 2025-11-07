Рибакина и Сабаленка ще спорят за титлата на Финалния турнир на WTA

Елена Рибакина от Казахстан достигна до финалния мач на Финалния турнир на женската тенис асоциация WTA за първи път, след като победи Джесика Пегула (САЩ) с 4:6, 6:4, 6:3.

В спор за трофея Рибакина ще срещне световната номер 1 Арина Сабаленка, която в другия полуфинал се наложи над Аманда Анисимова с 6:3, 3:6, 6:3.

Рибакина, шампионка на “Уимбълдън” през 2022 година, спечели и четирите си мача тази седмица, като за първи път преодоля груповата фаза на турнира.

Тя направи 15 аса срещу Пегула и си осигури победата с първия си мачбол.

"Не беше лесно да се върна, но се радвам, че успях да намеря пътя си във втория сет и да го спечеля в тази трисетова битка. Сервисът много ми помогна, когато имах нужда от него”, каза Рибакина.

