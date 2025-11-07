Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина и Сабаленка ще спорят за титлата на Финалния турнир на WTA

Рибакина и Сабаленка ще спорят за титлата на Финалния турнир на WTA

  • 7 ное 2025 | 22:22
  • 213
  • 0
Елена Рибакина от Казахстан достигна до финалния мач на Финалния турнир на женската тенис асоциация WTA за първи път, след като победи Джесика Пегула (САЩ) с 4:6, 6:4, 6:3.

В спор за трофея Рибакина ще срещне световната номер 1 Арина Сабаленка, която в другия полуфинал се наложи над Аманда Анисимова с 6:3, 3:6, 6:3.

Рибакина, шампионка на “Уимбълдън” през 2022 година, спечели и четирите си мача тази седмица, като за първи път преодоля груповата фаза на турнира.

Тя направи 15 аса срещу Пегула и си осигури победата с първия си мачбол.

"Не беше лесно да се върна, но се радвам, че успях да намеря пътя си във втория сет и да го спечеля в тази трисетова битка. Сервисът много ми помогна, когато имах нужда от него”, каза Рибакина. 

