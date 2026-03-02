Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

  • 2 март 2026 | 15:46
  • 347
  • 0
Асоциацията на тенисистите професионалисти (АТP) следи развитието на ситуацията в Близкия изток и е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай, се казва в изявление на организацията.

Както е известно, приблизително 40 души, включително тенисисти, треньори, журналисти и служители на АТP, не могат да излетят от Дубай след края на турнира.

“ATP следи отблизо развитието на ситуацията в Близкия изток и е в редовен контакт с играчите, техните щабове и местните власти. Здравето, безопасността и благополучието на играчите, треньорите и служителите остават наш приоритет. Потвърждаваме, че малък брой играчи и членове на техните щабове остават в Дубай след края на надпреварата. Те са настанени в хотели на турнира, където получават цялостна подкрепа и всички необходими удобства”, се казва в изявлението.

“В пряк контакт сме със засегнатите от ситуацията, както и с организаторите на турнира и консултантите по сигурността. Организацията на пътуването остава в процес на текуща оценка, като се вземат предвид полетите на авиокомпаниите и официалните препоръки. Ще продължим да предоставяме необходимата подкрепа, за да гарантираме, че играчите и техните щабове могат да напуснат страната безопасно възможно най-скоро. Ще продължим да следим развитието на събитията и да предоставяме информация, ако е необходимо”, заявиха още от АТP.

Според вестник "Марка", руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов планират да пътуват с кола до Оман, откъдето ще отпътуват от страната с частен самолет.  В събота Медведев спечели турнира на АТP в Дубай. Рубльов приключи участието си там ден преди това. Следващият турнир, в който те трябва да участват, е от серията "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) от 4 до 15 март.

