Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 01:34
  • 320
  • 0
Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира на твърди кортове в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. Българката загуби от поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър (Великобритания) с 4:6, 3:6 за 80 минути.

Двете си размениха по един пробив в началото на мача, след което Боултър стигна до нов в седмия гейм и взе първия сет.

Във втората част се игра равностойно до 3:3, но после британката спечели три поредни гейма и затвори мача.

Боултър постигна трета победа в пет мача срещу българката. Тя е в много добра серия от началото на сезона, след като спечели титлата в Острава (Чехия) и достигна до четвъртфиналите в Мерида (Мексико).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

  • 2 март 2026 | 15:46
  • 703
  • 0
Дончич за Джокович: Най-великият

Дончич за Джокович: Най-великият

  • 2 март 2026 | 14:17
  • 1345
  • 0
Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Гърция

Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Гърция

  • 2 март 2026 | 12:02
  • 494
  • 0
Томова запази позицията си в класацията на WTA

Томова запази позицията си в класацията на WTA

  • 2 март 2026 | 11:28
  • 597
  • 1
Григор с две позиции нагоре в ранглистата на ATP

Григор с две позиции нагоре в ранглистата на ATP

  • 2 март 2026 | 11:11
  • 2698
  • 1
Испанка грабна два трофея в Мерида

Испанка грабна два трофея в Мерида

  • 2 март 2026 | 09:30
  • 769
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 78119
  • 614
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:59
  • 15548
  • 132
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 31498
  • 8
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 20885
  • 11
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 43838
  • 86
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 11229
  • 32