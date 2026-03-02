Популярни
Дончич за Джокович: Най-великият

  • 2 март 2026 | 14:17
  • 493
  • 0
Носителят на рекордните 24 “Големия шлем” и номер 3 в световната тенис ранглиста Новак Джокович присъства на мача от НБА между Лос Анджелис Лейкърс и Сакраменто Кингс. Той се срещна със суперзвездите на Лейкърс ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич, показват снимки в социалните мрежи на “Езерняците".

Тази седмица Новак Джокович ще се състезава в турнира от категория “Мастърс” в Индиън Уелс, който започва на 4 март. На Откритото първенство на Австралия през 2026 г. сърбинът стигна до финала, където загуби от испанеца Карлос Алкарас.

Дончич пък определи Ноле като най-великия за всички времена в тениса. "За мен той е най-великият. Невероятно е, че той е тук и ме гледа. Говорих с него, сигурно ще се видим после. Вълнувам се, че е тук", сподели словенецът.

