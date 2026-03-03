Експлозии прекъснаха турнир в ОАЕ с участието на Иван Иванов

Мачовете от турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" във Фуджайра (ОАЕ) бяха прекъснати поради експлозии близо до мястото на провеждане.
В надпреварата участва националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов, който днес има насрочен мач от първия кръг на основната схема срещу Бенджамин Хасан (Ливан). Двубоят обаче е отложен поради съображения за сигурност.
Срещата от квалификациите между Хаято Мацуока (Япония) и Даниил Остапенков (Беларус) беше прекратена по средата на сета, докато тази между Янкъ Ерел (Турция) и Марек Генгел (Чехия) след два гейма.
Турнирът се играе на твърда настилка, има награден фонд от 63 хиляди долара и се провежда в емирство Фуджейра.