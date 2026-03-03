Експлозии прекъснаха турнир в ОАЕ с участието на Иван Иванов

Мачовете от турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" във Фуджайра (ОАЕ) бяха прекъснати поради експлозии близо до мястото на провеждане.

🤯 🇺🇦Vladyslav Orlov spoke about the situation at the Challenger in Fujairah (UAE), where he won his second qualifying match today to reach the main draw.



Reports indicate that Iranian drones targeted oil infrastructure in Fujairah.



All players have been evacuated and play has… pic.twitter.com/ajNLVcewUO — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 3, 2026

В надпреварата участва националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов, който днес има насрочен мач от първия кръг на основната схема срещу Бенджамин Хасан (Ливан). Двубоят обаче е отложен поради съображения за сигурност.

Срещата от квалификациите между Хаято Мацуока (Япония) и Даниил Остапенков (Беларус) беше прекратена по средата на сета, докато тази между Янкъ Ерел (Турция) и Марек Генгел (Чехия) след два гейма.

Турнирът се играе на твърда настилка, има награден фонд от 63 хиляди долара и се провежда в емирство Фуджейра.