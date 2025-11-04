Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка с втора победа на Финалния турнир на WTA

Сабаленка с втора победа на Финалния турнир на WTA

  • 4 ное 2025 | 20:35
  • 544
  • 2
Сабаленка с втора победа на Финалния турнир на WTA

Арина Сабаленка и Коко Гоф постигнаха победи във втория кръг на Финалния турнир на WTA в група А. Успехът за Сабаленка е втори – днес с 6:4, 2:6, 6:3 над американката Джесика Пегула, докато Коко Гоф постигна първи успех. Гоф се справи с 6:3, 6:2 над Джазмин Паолини (Италия), което означаваше и отпадане на италианката.

Въпреки че постигна втора победа, Сабаленка все още не се е класирала за втория етап, тъй като й беше необходим чист успех с два сета.  Последният ѝ мач ще бъде срещу Гоф, а двете не са играли, откакто 21-годишната тенисистка от САЩ победи световната номер 1 на финала на Откритото първенство на Франция.

Сабаленка се бори два часа и 4 минути за успеха, като първо направи пробив за 4:2, след което допусна рибрейк при 4:5. Но волята и физическата мощ й помогнаха за измъкне частта с нов пробив, където пропиля две точки преди успеха.

Втората част беше тотално за Пегула, която се възползва от непредизвикани грешки и топки в мрежата от страна на водачката в схемата. Третият сет се реши в шестия гейм, когато тенисистката от Беларус проби за 4:2 от втори опит и след това взе следващите си две подавания на 15.

Защитаващата титлата си Гоф демонстрира почти перфектно представяне срещу Паолини, като подобри сервиса си за успеха с 6:3, 6:2. На старта на турнира Гоф направи 17 двойни грешки, когато отстъпи на Пегула, а днес тя драстично свали този процент до едва три. На американката отне малко повече от 10 минути, за да поведе с 3:0 в първия сет, преди Паолини да премине през деветминутна битка и да отрази три точки за пробив и да спечели първия си гейм. Паолини направи брейк и върна един гейм, но след това Гоф вкара италианката в разигравания с бекхенд и спечели точки с прецизни сечени удари, за да спечели следващия гейм и да поведе с 5:3. След това тя затвори сета със свой сервис, а във втория наложи стратегията си да кара Паолини да тича непрекъснато от едната страна на корта до другата отново даде резултат. Гоф поведе с два поредни пробива и след 5:2 вече нямаше интрига в мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

Иван Иванов загуби в дебюта си на ниво АТР

  • 4 ное 2025 | 16:55
  • 9489
  • 9
Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"

Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"

  • 4 ное 2025 | 13:26
  • 694
  • 1
Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чалънджър" в Япония

Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чалънджър" в Япония

  • 4 ное 2025 | 10:57
  • 679
  • 0
Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

  • 4 ное 2025 | 10:43
  • 592
  • 0
Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

Иван Иванов изпреварва Григор Димитров със своя АТР дебют

  • 4 ное 2025 | 09:53
  • 7467
  • 0
14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

  • 4 ное 2025 | 09:02
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 504135
  • 27
Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

Съставите на Ливърпул и Реал, Слот и Алонсо са направили по една промяна

  • 4 ное 2025 | 20:58
  • 3944
  • 8
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 17652
  • 7
Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

Съставите на ПСЖ и Байерн (Мюнхен)

  • 4 ное 2025 | 21:06
  • 1354
  • 1
Съставите на Ювентус и Спортинг

Съставите на Ювентус и Спортинг

  • 4 ное 2025 | 21:00
  • 2016
  • 1
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 28419
  • 94