Сабаленка с втора победа на Финалния турнир на WTA

Арина Сабаленка и Коко Гоф постигнаха победи във втория кръг на Финалния турнир на WTA в група А. Успехът за Сабаленка е втори – днес с 6:4, 2:6, 6:3 над американката Джесика Пегула, докато Коко Гоф постигна първи успех. Гоф се справи с 6:3, 6:2 над Джазмин Паолини (Италия), което означаваше и отпадане на италианката.

Въпреки че постигна втора победа, Сабаленка все още не се е класирала за втория етап, тъй като й беше необходим чист успех с два сета. Последният ѝ мач ще бъде срещу Гоф, а двете не са играли, откакто 21-годишната тенисистка от САЩ победи световната номер 1 на финала на Откритото първенство на Франция.

Сабаленка се бори два часа и 4 минути за успеха, като първо направи пробив за 4:2, след което допусна рибрейк при 4:5. Но волята и физическата мощ й помогнаха за измъкне частта с нов пробив, където пропиля две точки преди успеха.

Втората част беше тотално за Пегула, която се възползва от непредизвикани грешки и топки в мрежата от страна на водачката в схемата. Третият сет се реши в шестия гейм, когато тенисистката от Беларус проби за 4:2 от втори опит и след това взе следващите си две подавания на 15.

Защитаващата титлата си Гоф демонстрира почти перфектно представяне срещу Паолини, като подобри сервиса си за успеха с 6:3, 6:2. На старта на турнира Гоф направи 17 двойни грешки, когато отстъпи на Пегула, а днес тя драстично свали този процент до едва три. На американката отне малко повече от 10 минути, за да поведе с 3:0 в първия сет, преди Паолини да премине през деветминутна битка и да отрази три точки за пробив и да спечели първия си гейм. Паолини направи брейк и върна един гейм, но след това Гоф вкара италианката в разигравания с бекхенд и спечели точки с прецизни сечени удари, за да спечели следващия гейм и да поведе с 5:3. След това тя затвори сета със свой сервис, а във втория наложи стратегията си да кара Паолини да тича непрекъснато от едната страна на корта до другата отново даде резултат. Гоф поведе с два поредни пробива и след 5:2 вече нямаше интрига в мача.

