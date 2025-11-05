Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Елена Рибакина записа трета поредна победа в група "В" на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд и завърши на първо място в потока си.

В последната си среща от предварителния етап на турнира представителката на Казахстан се наложи с 6:4, 6:4 над включилата се по заместване Екатерина Александрова от Русия и с три победи, шест спечелени сета и само един загубен не остави съмнение в превъзходството си над останалите си съпернички.

Рибакина нанесе първия си удар в мача в края на откриващия сет, когато взе три поредни гейма, за да го измъкне с 6:4.

Във втория сет тя поведе с 5:2 гейма с два пробива, но допусна отпускане, което за малко да ѝ коства обрат. Александрова върна единия от пробивите, а след това имаше и два брейкбола за 5:5, но рускинята не успя да ги реализира и така трябваше да се примири със загубата.

На полуфиналите в събота Рибакина ще играе със завършилата на второ място в група "А", в която са световната номер 1 Арина Сабаленка, Коко Гоф, Джесика Пегула и Джазмин Паолини.

Другата полуфиналистка от група "В" пък ще бъде излъчена по-късно днес в директен сблъсък между Ига Швьонтек и Аманда Анисимова. До момента и полякинята, и американката имат по една победа и една загуба.

Снимки: Imago