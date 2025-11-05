Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

  • 5 ное 2025 | 19:40
  • 475
  • 1
Елена Рибакина с трета поредна победа на Финалите на WTA

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Елена Рибакина записа трета поредна победа в група "В" на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд и завърши на първо място в потока си.

В последната си среща от предварителния етап на турнира представителката на Казахстан се наложи с 6:4, 6:4 над включилата се по заместване Екатерина Александрова от Русия и с три победи, шест спечелени сета и само един загубен не остави съмнение в превъзходството си над останалите си съпернички.

Рибакина нанесе първия си удар в мача в края на откриващия сет, когато взе три поредни гейма, за да го измъкне с 6:4.

Във втория сет тя поведе с 5:2 гейма с два пробива, но допусна отпускане, което за малко да ѝ коства обрат. Александрова върна единия от пробивите, а след това имаше и два брейкбола за 5:5, но рускинята не успя да ги реализира и така трябваше да се примири със загубата.

На полуфиналите в събота Рибакина ще играе със завършилата на второ място в група "А", в която са световната номер 1 Арина Сабаленка, Коко Гоф, Джесика Пегула и Джазмин Паолини.

Другата полуфиналистка от група "В" пък ще бъде излъчена по-късно днес в директен сблъсък между Ига Швьонтек и Аманда Анисимова. До момента и полякинята, и американката имат по една победа и една загуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

Синер обясни защо няма да играе за Купа "Дейвис"

  • 5 ное 2025 | 15:27
  • 641
  • 0
Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

Жабур също проплкака от натоварения график в тениса

  • 5 ное 2025 | 14:49
  • 430
  • 0
Винъс Уилямс вече реди програмата си за 2026 година

Винъс Уилямс вече реди програмата си за 2026 година

  • 5 ное 2025 | 14:48
  • 362
  • 2
АТР представи новото си лого

АТР представи новото си лого

  • 5 ное 2025 | 14:33
  • 346
  • 0
Динко Динев с победа в Ираклион

Динко Динев с победа в Ираклион

  • 5 ное 2025 | 14:18
  • 562
  • 0
Янаки Милев стартира с експресна победа в Анталия

Янаки Милев стартира с експресна победа в Анталия

  • 5 ное 2025 | 11:49
  • 448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 17870
  • 63
Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 5502
  • 8
Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

  • 5 ное 2025 | 20:31
  • 3388
  • 3
Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

  • 5 ное 2025 | 20:52
  • 169
  • 0
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 12273
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 20:00
  • 523572
  • 29