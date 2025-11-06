Анисимова шокира Швьонтек и преодоля групите на Финалния турнир на WTA

Аманда Анисимова преодоля груповата фаза на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд. Американката, поставена под номер 4, се наложи след обрат с 6:7(3), 6:4, 6:2 срещу Ига Швьонтек и елиминира полякинята.

Amanda Anisimova comes back to beat Iga Swiatek 6-7(3), 6-4, 6-2 and reach the semifinals on her WTA Finals debut!



Quite a double revenge from that double bagel at Wimbledon, eliminating Swiatek at the US Open and the WTA Finals. pic.twitter.com/3ezgjyERir — José Morgado (@josemorgado) November 5, 2025

Втората в схемата Швьонтек поведе с 4:1 в тайбрека на първата част, за да вземе аванс в двубоя при 7:3. След това Анисимова, която достигна до мачовете за титлата на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ през настоящия сезон, направи решителен пробив за 6:4 в десетия гейм на втория сет.

Третата част премина при превъзходство за американската тенисистка, която още на два пъти спечели подаването на шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем.

Победителката от Финалния турнир на УТА през 2023 година Ига Швьонтек за първи път в кариерата си допуска две поредни загуби, след като е водила в резултата, а срещата продължи два часа и 36 минути.

Аманда Анисимова записа втора победа в общо три двубоя срещу бившата лидерка в световната ранглиста. Американката зае второ място в крайното класиране в група "В" с два успеха и едно поражение. На първа позиция завърши Елена Рибакина, докато Швьонтек остана трета.

Iga Swiatek’s 2025 season comes to an end.



🔹Wimbledon Champion



🔹Australian Open SF



🔹Roland Garros SF



🔹US Open QF



🔹Cincinnati Champion



🔹Seoul Champion



Who would’ve thought at the start of the year that she’d win a Slam on grass & a WTA 1000 title on the fast hard… pic.twitter.com/lwJNnHpKVO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2025