  3. Анисимова шокира Швьонтек и преодоля групите на Финалния турнир на WTA

  • 6 ное 2025 | 06:54
  • 583
  • 0
Аманда Анисимова преодоля груповата фаза на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в Рияд. Американката, поставена под номер 4, се наложи след обрат с 6:7(3), 6:4, 6:2 срещу Ига Швьонтек и елиминира полякинята.

Втората в схемата Швьонтек поведе с 4:1 в тайбрека на първата част, за да вземе аванс в двубоя при 7:3. След това Анисимова, която достигна до мачовете за титлата на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ през настоящия сезон, направи решителен пробив за 6:4 в десетия гейм на втория сет.

Третата част премина при превъзходство за американската тенисистка, която още на два пъти спечели подаването на шесткратната шампионка от турнирите от Големия шлем.

Победителката от Финалния турнир на УТА през 2023 година Ига Швьонтек за първи път в кариерата си допуска две поредни загуби, след като е водила в резултата, а срещата продължи два часа и 36 минути.

Аманда Анисимова записа втора победа в общо три двубоя срещу бившата лидерка в световната ранглиста. Американката зае второ място в крайното класиране в група "В" с два успеха и едно поражение. На първа позиция завърши Елена Рибакина, докато Швьонтек остана трета.

