Рибакина с обрат срещу Швьонтек на Финалния турнир на WТА

Елена Рибакина (Казахстан) победи Ига Швьонтек с 3:6, 6:1, 6:0 във втория кръг в група "Серина Уилямс" на Финалния турнир на WТА на осемте най-добри тенисистки през сезона в Риад (Саудитска Арабия). С успеха Рибакина се изкачи на първото място с пълен актив, докато Швьонтек допусна първо поражение в надпреварата.

В другата среща от групата по-късно днес американките Аманда Анисимова и Медисън Кийс ще търсят първи успех, след като стартираха със загуби в състезанието.

Втората в световната ранглиста и шампионка в турнира през 2023 година Швьонтек започна добре двубоя и след ранен пробив поведе с 3:0, след което сервираше солидно и без особени затруднения запази преднината си, за да спечели първия сет. След доброто начало, обаче, Швьонтек неочаквано се срина и успя да спечели само още един гейм, а представителката на Казахстан стигна до обрат след 97 минути игра, за да направи сериозна крачка към класиране на полуфиналите. Полякинята допусна цели 42 непредизвикани грешки срещу едва 12 печеливши удара в двубоя.

"Много съм щастлива от представянето си. Срещу Ига винаги е трудно. Не влязох добре в мача. Но постепенно играта ми потръгна, сервисът ми се подобри. Останах концентрирана, въпреки загубения първи сет, заиграх по-агресивно. Стараех се да следвам тактиката, която бяхме предначертали с треньора ми. Взех бързо аванс във втората част, което ми даде допълнително самочувствие. Мисля, че в последните седмици играя доста силно, раста с всеки мач, опитвам се да подобрявам малките детайли. Надявам се да покажа същия интензитет и в последния си мач в групата", коментира Рибакина, която ще играе срещу Кийс в оставащата си среща в групата.

Снимки: Gettyimages