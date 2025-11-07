Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

Ландо Норис спечели квалификацията за спринта в Сао Пауло, като изпревари Андреа Кими Антонели (Мерцедес) и съотборника си в Макларън Оскар Пиастри.

„Получи се малко по-трудно, отколкото ми се искаше – обясни след финала водача в световния шампионат във Формула 1. – Разликите между много коли бяха малки, Мерцедес са бързи с меките сликове. Но винаги е трудно, когато караме със средно твърдите и меките и знаеш колко точно трябва да натискаш.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

„Направихме това, което трябваше – да сме най-бързи днес. По-трудно е от Мексико. Не се чувствам толкова комфортно колкото там, но това е страхотен резултат. Едва петък е, има още една квалификация, две състезания, но това е добро начало.“

Норис коментира и прогнозата за времето за утре, която обещава дъжд и силен вятър.

„Ще видим какво ще стане, очаква се сутринта да вали много, ще има много силен вятър, но няма смисъл да се тревожим за това сега. Доволен съм от днес, беше трудно. Справихме се добре. Събрах всичко необходимо в квалификацията и ще се фокусираме върху утрешния ден.“

Снимки: Gettyimages