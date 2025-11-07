Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

  • 7 ное 2025 | 21:32
  • 326
  • 0
Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

Ландо Норис спечели квалификацията за спринта в Сао Пауло, като изпревари Андреа Кими Антонели (Мерцедес) и съотборника си в Макларън Оскар Пиастри.

„Получи се малко по-трудно, отколкото ми се искаше – обясни след финала водача в световния шампионат във Формула 1. – Разликите между много коли бяха малки, Мерцедес са бързи с меките сликове. Но винаги е трудно, когато караме със средно твърдите и меките и знаеш колко точно трябва да натискаш.

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

„Направихме това, което трябваше – да сме най-бързи днес. По-трудно е от Мексико. Не се чувствам толкова комфортно колкото там, но това е страхотен резултат. Едва петък е, има още една квалификация, две състезания, но това е добро начало.“

Норис коментира и прогнозата за времето за утре, която обещава дъжд и силен вятър.

Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007
Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

„Ще видим какво ще стане, очаква се сутринта да вали много, ще има много силен вятър, но няма смисъл да се тревожим за това сега. Доволен съм от днес, беше трудно. Справихме се добре. Събрах всичко необходимо в квалификацията и ще се фокусираме върху утрешния ден.“

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4030
  • 0
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

  • 7 ное 2025 | 19:51
  • 5417
  • 4
Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

Алпин: Талантът, а не парите осигуриха мястото на Франко

  • 7 ное 2025 | 19:29
  • 687
  • 0
Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

  • 7 ное 2025 | 19:08
  • 3761
  • 0
Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

Джордж Ръсел с интересно предсказание за изпреварванията във Формула 1 догодина

  • 7 ное 2025 | 18:34
  • 1441
  • 0
Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

Баная и Акоста най-близо до Маркес в Португалия

  • 7 ное 2025 | 18:19
  • 1753
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 33588
  • 87
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 35376
  • 42
Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

  • 7 ное 2025 | 22:34
  • 2303
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4030
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 51163
  • 76
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 33419
  • 11