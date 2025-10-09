Популярни
  От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици"

От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици"

  9 окт 2025 | 13:18
От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици“

В специално изявление свое изявление Автомобилната федерация на България (АФБ) коментира отмяната на втория кръг на рали шампионата за 2025 година – рали „Стари столици“, което трябваше да се състои на 18-19 октомври.

Предлагаме ви пълния текст на това изявление тук.

Няма да има рали „Стари столици 2025“
Няма да има рали „Стари столици 2025“

В третия абзац от текста е посочен потенциалният проблем, довел до отпадането на състезанието – липсата на финансиране за радиовръзки, застраховка, охрана, линейки, маршали и времеизмерване. От АФБ акцентират на факта, че това са неща, които трябва да бъдат осигурени от клуба-организатор и федерацията няма ангажимент за това.

В съобщението на организатора на рали „Стори столици“ онзи ден пък имаше информация, че той не може да осигури радиовръзки и застраховка на състезанието – пера, за които ако няма финансиране, състезанието просто няма как да се проведе.

Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста
Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста
