  2. Моторни спортове
  3. Бриаторе обясни защо Колапинто остава и за сезон 2026

Бриаторе обясни защо Колапинто остава и за сезон 2026

  • 7 ное 2025 | 17:43
  • 349
  • 0

Изпълнителният съветник на Алпин Флавио Бриаторе, който на практика ръководи тима във Формула 1 обясни защо аржентинецът Франко Колапинто запазва мястото си и за следващия сезон.

Колапинто смени Джак Дуън в началото на сезона, след Гран При на Маями през май и записа 14 трудни състезания и все още не е успял да спечели нито една точка.

Потвърдено! Франко Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 година
Потвърдено! Франко Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 година

„Следя развитието на Франко във Формула 1 и винаги съм вярвал, че той притежава всичко необходимо, както и потенциала, за да е топ пилот, който да израсне заедно с тима – обясни Бриаторе. – Нашето решение да продължим заедно през 2026 е ясна индикация за нашата отдаденост и силна подкрепа за развитието на Франко като пилот.

„2025 е труден сезон за целия тим, но двамата ни пилоти Франко и Пиер Гасли правят всичко възможно, за да помогнат на тима да заеме възможно най-добрата позиция за следващия сезон.

„С Пиер и Франко имаме добра сплав от опит, скорост и талант, с тях тимът ще върви напред и се надяваме догодина да зарадваме феновете ни с добро представяне.“

Зак Браун: Предпочитам да загубим титлата, отколкото да фаворизираме един пилот
Зак Браун: Предпочитам да загубим титлата, отколкото да фаворизираме един пилот

Снимка: Alpine F1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
