Бриаторе обясни защо Колапинто остава и за сезон 2026

Изпълнителният съветник на Алпин Флавио Бриаторе, който на практика ръководи тима във Формула 1 обясни защо аржентинецът Франко Колапинто запазва мястото си и за следващия сезон.

Колапинто смени Джак Дуън в началото на сезона, след Гран При на Маями през май и записа 14 трудни състезания и все още не е успял да спечели нито една точка.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

„Следя развитието на Франко във Формула 1 и винаги съм вярвал, че той притежава всичко необходимо, както и потенциала, за да е топ пилот, който да израсне заедно с тима – обясни Бриаторе. – Нашето решение да продължим заедно през 2026 е ясна индикация за нашата отдаденост и силна подкрепа за развитието на Франко като пилот.

„2025 е труден сезон за целия тим, но двамата ни пилоти Франко и Пиер Гасли правят всичко възможно, за да помогнат на тима да заеме възможно най-добрата позиция за следващия сезон.

„С Пиер и Франко имаме добра сплав от опит, скорост и талант, с тях тимът ще върви напред и се надяваме догодина да зарадваме феновете ни с добро представяне.“

Снимка: Alpine F1

