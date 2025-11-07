Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Потвърдено! Франко Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 година

Потвърдено! Франко Колапинто ще кара за Алпин и през 2026 година

  • 7 ное 2025 | 15:50
  • 2043
  • 0

Напълно очаквано отборът на Алпин използва състезателния уикенд в Бразилия, за да обяви, че Франко Колапинто ще остане част от тима и за сезон 2026 във Формула 1.

Аржентинецът дебютира в световния шампион през 2024 година с Уилямс, но беше ясно, че няма да има място в състава на британския тим за сезон 2025. Това доведе до неговия трансфер в Алпин през януари, като първоначално Колапинто беше резерва, след което смени Джак Дуън на титулярна позиция от Гран При на Емилия-Романя.

Джак Дуън вероятно ще продължи кариерата си в японската Супер Формула
Джак Дуън вероятно ще продължи кариерата си в японската Супер Формула

С Алпин аржентинецът не успя да преоткрие формата, която демонстрира с Уилямс през миналата година, но в голяма степен това се дължи и на факта, че рано-рано през сезона френският екип се фокусира изцяло върху болида си за сезон 2026. Очакванията в Енстоун са тази стратегия плюс преминаването към двигателите на Мерцедес да доведе до напредък в класирането, а за него ще се разчита на Колапинто и Пиер Гасли. Още през септември френският състезател подписа нов, многогодишен договор с Алпин.

Новината, че Колапинто ще остане в състава на Алпин означава, че във Формула 1 останаха само три свободни места за сезон 2026. Всички те са в лагера на Ред Бул, където единствено се знае, че Макс Верстапен ще бъде лидер на големия тим на Биковете, но самоличността на неговия съотборник и пилотската двойка на Рейсинг Булс все още не са известни.

„Благодарен съм на Флавио (Бриаторе) и на целия отбор за вярата, че аз мога да помогна с придвижването на отбора напред. Още когато аз направих моя дебют във Формула 1, предвид обстоятелствата, аз знаех, че ще бъде трудно да запазя моето място в спорта. Беше дълъг и труден път и се гордея, че ще имам възможност да карам за този отбор и през 2026 година заедно с Пиер, който е страхотен съотборник и безсъмнения ще мога да продължа да се уча от него.

„Да обявим тази новина в Бразилия е много специално, защото сме много близо до родината ми Аржентина и аз приемам това състезание като домашно за мен, защото имам толкова много подкрепа по трибуните. Да имаме толкова много фенове с мен и отбора в това приключение, е причината ние да се състезаваме, а догодина, когато ще има пълно нулиране във Формула 1, се надявам ние да дадем повод на всеки, който ни подкрепя, да се усмихне истински. Давай, Алпин“, заяви Колапинто.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

