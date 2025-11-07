Популярни
  Португалия
  2. Португалия
  Мартинес повика героя на Брюж от мача с Барселона, Нуно Мендеш е аут

Мартинес повика героя на Брюж от мача с Барселона, Нуно Мендеш е аут

  7 ное 2025 | 15:53
  • 317
  • 0
Мартинес повика героя на Брюж от мача с Барселона, Нуно Мендеш е аут

Крайният защитник на Португалия Нуно Мендеш получи контузия в мача на Пари Сен Жермен с Байерн (Мюнхен) (1:2) в Шампионската лига и не попадна в националния тим на Португалия за последните две световни квалификации. Това обяви селекционерът на тима Роберто Мартинес, който изрази съжаление.

"Той е специален играч. Няма човек, който може да смени Нуно Мендеш. Вероятно той е най-добрият в света в момента", коментира испанският треньор на пресконференцията си. Нуно Мендеш няма да играе няколко седмици заради изкълчване на лявото коляно.

Мартинес повика група от 26 футболисти, като може да разчита на капитана Кристиано Роналдо, завърналия се след контузия Жоао Невеш, както и нападателя Карлос Форбс Боржес от Брюж, който получи първа повиквателна за "мореплавателите".

Испанецът подчерта, че Роналдо "продължава да е пример за останалите с повече от 200 мача".

Тимът на Португалия ще играе срещу Република Ирландия на 13 ноември, а три дни по-късно ще домакинства на Армения в Порто. Победа в Дъблин би осигурила на Португалия класиране за Световното първенство. 

