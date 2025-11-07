Популярни
Грязин срещу двама испанци за първото място в Япония

  • 7 ное 2025 | 12:04
  • 865
  • 1

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши втори първия ден на рали “Япония”, предпоследен кръг от Световния рали шампионат. Както и в началото на рали “Централна Европа”, Грязин отново се бори с двама испанци за първото място в своя клас WRC2.

След първите 7 отсечки на рали “Япония” начело в WRC2  е шампионът на Испания за миналата година Алехандро Качон (Тойота), а Грязин завърши деня на 12,1 секунди от него. Третото място заема друг испанец - Ян Соланс (Тойота), който е на 11,7 секунди от Грязин.

Грязин, Соланс и Гас Грийнсмит (Шкода) се борят за второто място в крайното класиране в WRC2 за сезона, като титлата вече е спечелена от Оливър Солберг (Тойота), който също участва в Япония, но само за генералното класиране и RC2.

Солберг е най-напред от пилотите с RC2 автомобили - той е 9-и в генералното класиране, следван от Качон, Грязин, Соланс и Грийнсмит, които заемат позициите от 10-а до 13-а.

Качон спечели първата отсечка в четвъртък, а днес стартира с две поредни етапни победи, като Грязин спря серията в третия етап за деня “Тунела Исегами”, където изпревари със 7,6 секунди Алехандро и излезе начело с аванс от 0,9 секунди. Но при вторите минавания на етапите следобед Качон спечели още три отсечки от три възможни, върна се на първото място и авансът му надхвърли 12 секунди.

