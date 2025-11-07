Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата

Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата

  • 7 ное 2025 | 10:47
  • 238
  • 0
Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата

Амбициите на двукратния световен рали шампион Кале Рованпера за трета титла понесоха тежък удар днес, след като той направи катастрофа в третата отсечка на рали “Япония” и изостана. Кале удари задната дясна част на своята Тойота Ярис Rally1 в метална мантинела в третата отсечка, от това пострада задното дясно окачване и финландецът загуби над 2 минути само в този етап, като изпадна от топ 10.

Кале спечели първата отсечка от ралито в четвъртък, в първия петъчен етап отстъпи на четвъртото място и във втората отсечка за днес дойде инцидентът. Рованпера спечели предишните две асфалтови ралита този сезон: “Канарски острови” и “Централна Европа” и е един от претендентите за световната титла. До края на деня загубеното време на Кале надхвърли 5 минути, като по-голямата част от това дойде в последната отсечка преди обедния сервиз.

Перфектен Ожие води в Битката за Япония
Перфектен Ожие води в Битката за Япония

“Дойдох твърде бързо за едно бързо и тясно място, не знам дали имахме грешка в записките или нещо друго, но подходих твърде оптимистично и не успях да завия”, коментира веднага след инцидента Кале.

В същия етап катастрофира и Джошуа Макърлийн (Форд М-Спорт), като при неговия удар се откъсна задно  ляво колело и той спря челно в едно дърво. Двамата с навигатора му Еоин Трейси са невредими, но нямаше как да продължат.

Алонсо ще следи с интерес развитието на пистовата кариера на Рованпера
Алонсо ще следи с интерес развитието на пистовата кариера на Рованпера
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 7 ное 2025 | 08:01
  • 12476
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 7 ное 2025 | 08:01
  • 3350
  • 0
Джак Дуън вероятно ще продължи кариерата си в японската Супер Формула

Джак Дуън вероятно ще продължи кариерата си в японската Супер Формула

  • 6 ное 2025 | 16:48
  • 677
  • 0
Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария

Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария

  • 6 ное 2025 | 10:29
  • 629
  • 0
20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

  • 5 ное 2025 | 20:09
  • 3790
  • 0
Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 6949
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4464
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7148
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1330
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2686
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5345
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5424
  • 2