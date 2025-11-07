Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата

Амбициите на двукратния световен рали шампион Кале Рованпера за трета титла понесоха тежък удар днес, след като той направи катастрофа в третата отсечка на рали “Япония” и изостана. Кале удари задната дясна част на своята Тойота Ярис Rally1 в метална мантинела в третата отсечка, от това пострада задното дясно окачване и финландецът загуби над 2 минути само в този етап, като изпадна от топ 10.

Кале спечели първата отсечка от ралито в четвъртък, в първия петъчен етап отстъпи на четвъртото място и във втората отсечка за днес дойде инцидентът. Рованпера спечели предишните две асфалтови ралита този сезон: “Канарски острови” и “Централна Европа” и е един от претендентите за световната титла. До края на деня загубеното време на Кале надхвърли 5 минути, като по-голямата част от това дойде в последната отсечка преди обедния сервиз.

“Дойдох твърде бързо за едно бързо и тясно място, не знам дали имахме грешка в записките или нещо друго, но подходих твърде оптимистично и не успях да завия”, коментира веднага след инцидента Кале.

Over and out for Josh McErlean & Eoin Treacy on SS3 ❌#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/i0Hb5nK0Yx — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 7, 2025

В същия етап катастрофира и Джошуа Макърлийн (Форд М-Спорт), като при неговия удар се откъсна задно ляво колело и той спря челно в едно дърво. Двамата с навигатора му Еоин Трейси са невредими, но нямаше как да продължат.

Снимки: Imago