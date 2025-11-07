Перфектен Ожие води в Битката за Япония

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие (Тойота) записа почти перфектно представяне в петъчните отсечки на рали “Япония” днес и в края на деня е начело пред съотборниците си Накамото Кацута и Елфин Еванс. Ожие е на 7,9 секунди пред Така и на 10,2 пред Еванс.

Големият губещ днес се оказа Кале Рованпера (Тойота), който в третата отсечка се удари, от това пострада задното му окачване и той загуби над 5 минути, което го смъкна на 17-ото място.

Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата

Рованпера спечели първата отсечка от ралито вчера, но от сутринта днес начело излезе Ожие, след това поведе Кацута и Ожие се върна на първото място след етапа “Тунела Исегами”. Точно в тази отсечка предишни години Себ спука доста гуми и сега беше по-предпазлив, което позволи на Еванс, който спечели етапа, да се доближи на 1 секунда зад него. Кацута остана трети преди обедния сервиз, на 0,7 секунди от Еванс.

При вторите минавания на етапите французинът беше “много по-уверен с потвърдените записки” по неговите думи и спечели две поредни отсечки като увеличи аванса си на 8,1 секунди пред Така, а Еванс беше на 10,5 секунди. Уелсецът спечели последната отсечка за днес и така сви с малко разликата с двамата пилоти пред него.

Утре рали “Япония” продължава с още седем отсечки - по две минавания на “Обара” (16,44 км), “Ена” (21,25 км) и “Планината Касаги” (21,74 км), а денят завършва със суперспециалния етап “Тойота Сити” (3,05 км).

Снимки: Gettyimages