Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Перфектен Ожие води в Битката за Япония

Перфектен Ожие води в Битката за Япония

  • 7 ное 2025 | 10:32
  • 426
  • 0
Перфектен Ожие води в Битката за Япония

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие (Тойота) записа почти перфектно представяне в петъчните отсечки на рали “Япония” днес и в края на деня е начело пред съотборниците си Накамото Кацута и Елфин Еванс. Ожие е на 7,9 секунди пред Така и на 10,2 пред Еванс.

Големият губещ днес се оказа Кале Рованпера (Тойота), който в третата отсечка се удари, от това пострада задното му окачване и той загуби над 5 минути, което го смъкна на 17-ото място.

Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата
Тежък удар по шансовете на Рованпера за титлата

Рованпера спечели първата отсечка от ралито вчера, но от сутринта днес начело излезе Ожие, след това поведе Кацута и Ожие се върна на първото място след етапа “Тунела Исегами”. Точно в тази отсечка предишни години Себ спука доста гуми и сега беше по-предпазлив, което позволи на Еванс, който спечели етапа, да се доближи на 1 секунда зад него. Кацута остана трети преди обедния сервиз, на 0,7 секунди от Еванс.

При вторите минавания на етапите французинът беше “много по-уверен с потвърдените записки” по неговите думи и спечели две поредни отсечки като увеличи аванса си на 8,1 секунди пред Така, а Еванс беше на 10,5 секунди. Уелсецът спечели последната отсечка за днес и така сви с малко разликата с двамата пилоти пред него.

Утре рали “Япония” продължава с още седем отсечки - по две минавания на “Обара” (16,44 км), “Ена” (21,25 км) и “Планината Касаги” (21,74 км), а денят завършва със суперспециалния етап “Тойота Сити” (3,05 км).

Ланча може да привлече Грязин за сезон 2026 в WRC2
Ланча може да привлече Грязин за сезон 2026 в WRC2
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 7 ное 2025 | 08:01
  • 12469
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 7 ное 2025 | 08:01
  • 3346
  • 0
Джак Дуън вероятно ще продължи кариерата си в японската Супер Формула

Джак Дуън вероятно ще продължи кариерата си в японската Супер Формула

  • 6 ное 2025 | 16:48
  • 677
  • 0
Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария

Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария

  • 6 ное 2025 | 10:29
  • 629
  • 0
20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

  • 5 ное 2025 | 20:09
  • 3790
  • 0
Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 6949
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4379
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7086
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1318
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2660
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5323
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5420
  • 2