Атанас Апостолов: Да не допуснем да изригнат

Утре в Мъглиж, Розова долина (Казанлък) приема Спартак (Пловдив). Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Направихме хубави мачове със силни съперници. Жалко, че загубихме накрая от Марица (Пловдив). Не можем да върнем мача. Остава ни само да си извадим поуките от него. Постоянно повтарям на футболистите ни, че предстои най-тежкия двубой за нас от началото на сезона. Спартак (Пловдив) има добър потенциал. Въпрос на време е да го разкрие. Надявам се да не го допуснем точно в предстоящата среща. Не трябва да си позволяваме дори минимално отпускане, защото ще ни доведе до провал“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.