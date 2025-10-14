Розова долина бие в Стара Загора за купата на АФЛ

Розова долина (Казанлък) победи в Стара Загора, местния Локомотив с 3:2 във финала на Област Стара Загора от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Гостите излязоха без четирима титуляри. Започнаха вихрено, но накрая потрепераха. Никола Арнаудов им даде преднина с попадението си в 45-ата секунда. След 8 минути, Владимир Дечев удвои. След още толкова време, Николай Георгиев направи резултата категоричен. После футболистите на Атанас Апостолов намалиха оборотите. В 25-ата минута им вкараха гол – 1:3. В средата на второто полувреме. Антон Огнянов пропусна да реализира дузпа за домакините. След десетина минути, топката за втори път спря в мрежата на „розите“.