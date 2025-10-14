Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Розова долина бие в Стара Загора за купата на АФЛ

Розова долина бие в Стара Загора за купата на АФЛ

  • 14 окт 2025 | 18:15
  • 482
  • 0
Розова долина бие в Стара Загора за купата на АФЛ

Розова долина (Казанлък) победи в Стара Загора, местния Локомотив с 3:2 във финала на Област Стара Загора от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Гостите излязоха без четирима титуляри. Започнаха вихрено, но накрая потрепераха. Никола Арнаудов им даде преднина с попадението си в 45-ата секунда. След 8 минути, Владимир Дечев удвои. След още толкова време, Николай Георгиев направи резултата категоричен. После футболистите на Атанас Апостолов намалиха оборотите. В 25-ата минута им вкараха гол – 1:3. В средата на второто полувреме. Антон Огнянов пропусна да реализира дузпа за домакините. След десетина минути, топката за втори път спря в мрежата на „розите“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1864
  • 1
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 9004
  • 9
Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

  • 14 окт 2025 | 13:48
  • 2630
  • 0
Ботев (Враца) с голям удар - взе бивш играч на ЦСКА с 30 мача за националния

Ботев (Враца) с голям удар - взе бивш играч на ЦСКА с 30 мача за националния

  • 14 окт 2025 | 13:37
  • 6606
  • 7
Николай Христозов: Очакваме подкрепа от феновете

Николай Христозов: Очакваме подкрепа от феновете

  • 14 окт 2025 | 12:33
  • 695
  • 0
Двама от СФК Светкавица 2014 пропускат дербито

Двама от СФК Светкавица 2014 пропускат дербито

  • 14 окт 2025 | 12:30
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

  • 14 окт 2025 | 18:10
  • 6632
  • 2
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 14281
  • 18
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 9004
  • 9
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 32475
  • 85
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 22793
  • 138
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 14662
  • 28