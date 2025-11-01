Популярни
Марица (Пловдив) попари „розите“ накрая и остана на върха

  • 1 ное 2025 | 18:17
Марица (Пловдив) спечели у дома с 2:1 срещу Розова долина (Казанлък) и продължава да е лидер. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В герой за "жълто-сините" е капитанът им Веселин Марчев, който отбеляза двете попадения за своя тим и веднъж уцели гредата. Стана интригуващ двубой с добро темпо. Марчев получи топката от Олджай Алиев и стреля прецизно за 1:0 в 13-ата минута. Малко след това, Георги Трифонов пропусна да удвои преднината на домакините.

Деньо Кършаков изравни след пас на Венцислав Иванов в 27-ата минута. После Трифонов имаше още две възможности да вкара, но не улучи целта. След почивката, пловдивчани владееха инициативата, гостите пък заиграха по-затворено, разчитайки напред на контраатаки. Алиев, Велиян Видолов и Марчев пропуснаха шансове за попадения. Развръзката настъпи в 87-та минута, когато Видолов центрира от корнер, настана суматоха и топката беше продължена към задната греда, където Марчев я насочи с глава в мрежата за окончателното 2:1.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

