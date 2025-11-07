Валери Свиленов: Да измием срама

Утре, Ботев (Ихтиман) приема Рилски спортист (Самоков). Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу лидера и няма как да не подходим с уважение към него. Вече изиграхме мач за купата България с Рилски спортист и го загубихме, според мен незаслужено. Сега предстои коренно различен двубой – от първенството. Ще търсим победата от първия до последния съдийски сигнал, за да измием срама от последните ни мачове. Намираме се в мини криза, но вярвам, че още след идната среща ще излезем от нея“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.