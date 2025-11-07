Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов: Да измием срама

Валери Свиленов: Да измием срама

  • 7 ное 2025 | 07:08
  • 115
  • 0

Утре, Ботев (Ихтиман) приема Рилски спортист (Самоков). Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем срещу лидера и няма как да не подходим с уважение към него. Вече изиграхме мач за купата България с Рилски спортист и го загубихме, според мен незаслужено. Сега предстои коренно различен двубой – от първенството. Ще търсим победата от първия до последния съдийски сигнал, за да измием срама от последните ни мачове. Намираме се в мини криза, но вярвам, че още след идната среща ще излезем от нея“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

Йорданов: Ако бяхме по-настоятелни, щяхме да вкараме и второ попадение

  • 7 ное 2025 | 00:49
  • 787
  • 0
Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

  • 7 ное 2025 | 00:44
  • 658
  • 0
Сон: Малко сме изнервени

Сон: Малко сме изнервени

  • 7 ное 2025 | 00:28
  • 906
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 21369
  • 6
Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

Чочев: Дано срещу Арда покажем по-доброто си лице

  • 7 ное 2025 | 00:09
  • 629
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 42119
  • 242
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 42119
  • 242
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 143
  • 0
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

  • 7 ное 2025 | 00:20
  • 21369
  • 6
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 18485
  • 3
Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

Изключителни дербита във втория ден от деветия кръг в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 00:18
  • 8563
  • 1
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 25864
  • 1