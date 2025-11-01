Балкан победи десет от Ботев (Ихтиман)

Популярни
  • 1 ное 2025 | 18:55
  • 705
  • 0
Балкан спечели с 2:0 срещу Ботев (Ихтиман) в Ботевград. Срещата е от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой с доста критични моменти пред вратите. Стивън Славков откри резултата с удар от границата на наказателното поле в 8-ата минута. Гостите реагираха, но пропиляха шансове да изравнят. В 36-ата минута футболиста им Емил Ангелов извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон. В оставащото време до почивката, ботевградчани пропиляха две отлични възможности за ново попадение. Достигнаха до него в 50-ата минута, когато Кристиан Белмустаков получи топката вляво на границата на наказателното поле и шут по диагонала фиксира окончателното 2:0. Още интересни моменти имаше до края.

