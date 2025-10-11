Ботев (Ихтиман) разгроми Пирин (Разлог)

Ботев (Ихтиман) надигра у дома Пирин (Разлог) с 5:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига. Отборът на Валери Свиленов доминираше и можеше да вкара още голове. Димитър Панталеев и капитана Борислав Балджийски вкараха по две попадения за успеха. Последният даде тон за разгрома, като откри резултата в 9-ата минута. В 16-ата Панталеев удвои. Последваха пропуски пред вратата на гостите, но резултата остана непроменен до началото на втората част. Тогава Стефан Велев подаде от корнер и Панталеев стреля от границата на наказателното поле за 3:0. Балджийски беше изведен срещу вратаря и се разписа в 65-ата минута. В 72-ата пък капитана на Пирин Благой Родов реализира дузпа – 4:1. Йоан Маринов вкара с добавка в последните секунди на мача за окончателното 5:1.