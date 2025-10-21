Популярни
  Борислав Балджийски вече има 16 гола, уверено води при стрелците

Борислав Балджийски вече има 16 гола, уверено води при стрелците

  • 21 окт 2025 | 17:21
  • 260
  • 0
Борислав Балджийски вече има 16 гола, уверено води при стрелците

Голмайсторът на Ботев (Ихтиман) Борислав Балджийски вече има 16 гола на сметката си след изиграване на мачовете от 13 кръг в Югозападната Трета лига. През изминалия уикенд тимът загуби с 3:4 гостуването си на Германея (Сапарева баня), като Балджийски отбеляза хеттрик.

Така от общо 26-те отбелязани гола, той има на сметката си 16 попадения.

На второ място във временната класация при стрелците на Югозапад е нападателят на Струмска слава (Радомир) Александър Аспарухов с 11 гола, колкото има и Георги Божилов от Рилски спортист.

С 10 гола е неостаряващият Деян Христов от Витоша Бистрица, който тази година навърши 42 години (роден 28 февруари 1983 година).

Топ 5 на голмайсторската листа допълва нападателят на Германея (Сапарева баня) Робертин Атанасов с 8 попадения.

